جامعة الجوف تحصد 4 ميداليات ذهبية وفضية في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف 49

حصدت جامعة الجوف 4 ميداليات ذهبية وفضية في جميع مشاركاتها ضمن مشاركة الجامعة في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف بدورته 49، خلال الفترة من 17 – 21 أبريل 2024م؛ بمشاركة 26 جامعة سعودية، وبمشاركة أكثر من 1000 اختراع من أكثر من 40 دولة حول العالم.

حيث فازت ثلاثة اختراعات بالميداليات الذهبية، وهي: الطالبة وسن بنت راكان العنزي من كلية العلوم، عن الاختراع المقدم بعنوان “إنتاج الوقود الحيوي المستدام من الزيتون عبر محفزات مشتقة من مخلفات الزيتون”،

والطالبة حلا بنت عبدالعزيز الدغمي من كلية العلوم، عن الاختراع المقدم بعنوان”أغشية مطعمة بمواد النانو قابلة لإعادة الاستخدام لمعالجة المياه الملوثة باستخدام الطاقة الشمسية”.

والطالبة حلا بنت عبدالعزيز الدغمي والطالب أحمد بن مناور البركاني، من كلية العلوم عن الاختراع المقدم بعنوان “أقطاب معالجة بتقنية النانو مصنعة من مخلفات الحديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر”.

بينما حصل على الميدالية الفضية الطالب أحمد بن مناور البركاني، عن الاختراع المقدم بعنوان “أقطاب هجينة نانوية البنية لتحلية المياه وتخزين الطاقة وإنتاج المعادن بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة”.

من جانبه أشاد سعادة رئيس جامعة الجوف أ.د.محمد بن عبدالله الشايع، بالمستوى المتميز والمشاركة الفاعلة للفريق الذي مثل الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب في هذا المحفل العالمي، وما أظهره الفريق من اختراعات وابتكارات، أظهرت اسم الوطن بالدرجة الأولى ثم الجامعة، رافعًا شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الدعم اللامحدود الذي يلقاه التعليم في مجال البحث والابتكار والإبداع، وصنع بيئة علمية وبحثية في جامعات المملكة تمكنها من المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في جميع المجالات.

كما عبر رئيس الجامعة عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز -أمير منطقة الجوف- الذي يرعى باهتمام بالغ فعاليات ومناسبات الجامعة، ويدفع بمنجزاتها أن تكون عالمية، كما عبر عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز على دعم سموه لفعاليات ومناشط الجامعة ومتابعته لها.

وتقدم بالشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم أ.يوسف بن عبدالله البنيان على ما يبذله من جهود، ومتابعة مستمرة لمسيرة العطاء والتميز التي يقدمها الطلاب الذين رفعوا راية المملكة وسمعتها في العديد من الفعاليات والمعارض العالمية.

كما هنأ سعادته الجامعة ومنسوبيها والفريق المشارك في المعرض على تمثيل الوطن والجامعة في هذه المحافل الدولية التي تظهر مكانة المملكة؛ بما يسهم في تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 .