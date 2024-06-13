جامعة الجوف تحقق مراتب متقدمة في تصنيف التايمز للأثر

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حققت جامعة الجوف إنجازاً بحصولها على مراتب متقدمة في تصنيف التايمز للأثر THE Impact Ranking لعام 2024 م، عبر تحقيق المرتبة الثانية محلياً والواحد بعد المائة من أصل مائتي مركز عالمياً، وفقاً للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.

كما حققت جامعة الجوف المرتبة السابعة محلياً والواحد بعد الأربعمائة من أصل ستمائة مركز عالمياً وفق الهدف السادس عشر، والمرتبة الثامنة محلياً والواحد بعد الأربعمائة من أصل ستمائة مركز عالمياً وفقاً للهدف الأول والثالث من أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت جامعة الجوف أن هذه القفزات في تحقيق التصنيفات نتيجة الاهتمام والدعم السخي من القيادة الرشيدة للتعليم الجامعي مما يعكس الأثر في تحقيق الجامعة مراتب متقدمة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2024 م والتي جاءت متوائمة مع جهود المملكة وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.