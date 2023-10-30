جامعة الجوف تدشن أولمبياد تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة

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دشنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة شؤون الطلاب أولمبياد الجامعة الرياضي ضمن مبادرتها لتفعيل ممارسة الرياضة لدى المجتمع وطلاب ومنسوبي الجامعة،بهدف تعزيز ثقافة ونسبة ممارسة الرياضة والإسهام في خلق مجتمع حيوي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة لدى مختلف فئات المجتمع، واكتشاف المواهب الرياضية بين الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة والمجتمع المحلي والإسهام في تحسين جودة الحياة.

ويتضمن الأولمبياد عددًا من البطولات الرياضية مثل ألعاب القوى وكرة القدم للصالات وتنس الطاولة والشطرنج وبطولة البادل، كما يشتمل على هايكنج جامعة الجوف وبطولة الألعاب الإلكترونية إضافة إلى مسابقات متنوعة على هامش الأولمبياد.