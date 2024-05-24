جامعة الجوف تستضيف اجتماع عمداء كليات طب الأسنان في الجامعات السعودية

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استضافت جامعة الجوف أمس ،الاجتماع الثامن والثلاثين لعمداء كليات طب الأسنان في الجامعات السعودية والذي عقد في المدينة الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع في الاجتماع على محاور منها: تهيئة الطلاب للقبول في كليات الأسنان, وتوفير بيئة تعليمية لهم تضمن إعدادهم لسوق العمل، لافتاً إلى طموح جامعة الجوف في التوسع ببرامج الدراسات العليا بما يعزز قدراتها البحثية والأكاديمية.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية عميد كلية طب الأسنان في جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالغني ميرة أن الاجتماع ناقش موضوعات توظيف خريجي كليات طب الأسنان ورفع برامج الدراسات العليا في تخصصات طب الأسنان وبرامج الزمالات والتخصصات الدقيقة، والاستثمار في مجال طب الأسنان عبر المستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات العلاجية فيها، واستثمار الممكنات المتاحة لتقديم الخدمات العلاجية فيها.

من جانبه أفاد عميد كلية طب الأسنان في جامعة الجوف الدكتور حمود القرني أن توصيات الاجتماع تضمنت التأكيد على ضرورة الاستفادة من المعلوماتية الصحية وتطبيقاتها في تعليم وتدريب طلاب كليات طب الأسنان، وزيادة أعداد برامج الدراسات العليا والبدء في استحداث البرامج والزمالات الدقيقة في تخصصات طب الأسنان، والتنسيق في هذا الخصوص مع الجهات المعنية بالتصنيف، وإنشاء لجنة منبثقة تكون مهامها بحث أفضل الآليات والممارسات لإنشاء “مراكز الأعمال” في المستشفيات الجامعية لطب الأسنان، وتفعيل وإيجاد الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لتعزيز جانبي التدريب والتوظيف لطلاب وطالبات طب الأسنان بالمملكة.