جامعة الجوف تطلق سلسلة من البرامج الصيفية للطلاب والطالبات

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أطلقت جامعة الجوف البرنامج الصيفي للجامعة للعام 1445 هـ تحت شعار “صيفنا في جوفنا” والموجه إلى طلاب وطالبات الجامعة والمجتمع المحلي لاستثمار الإجازة الصيفية.

ويتضمن البرنامج مسابقات وبطولات رياضية تقام على ملاعب جامعة الجوف، وبرامج التهيئة لسوق العمل، وبرامج تعزيز الهوية الوطنية والموروث الشعبي، ومعارض ومحاضرات توعوية، وحملات تطوعية، بمجموعة من المسابقات والجوائز التحفيزية للمشاركين والمشاركات، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو إلى 17 يوليو من العام الجاري.

وتهدف جامعة الجوف عبر هذا البرنامج إلى تعزيز مهارات الطلاب والطالبات والخريجين بمختلف العلوم التي تسهم في تهيئتهم إلى سوق العمل، وتنظيم برامج رياضية تتناسب مع رغبات مجتمع الجامعة والمنطقة وتعزيزها ورفع نسبة الممارسين للرياضة منها البطولات والرياضات المجتمعية، وتعزيز الهوية الوطنية والموروث الشعبي بمجموعة من الدورات واللقاءات وتفعيل جانب التطوع عبر المشاركة في تنظيم وإدارة البرنامج.