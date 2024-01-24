جامعة الجوف تقيم الملتقى الختامي لأعمال المرحلة الأولى لكرسي الأمير نواف للتنمية المستدامة

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أقامت جامعة الجوف الملتقى الختامي للمرحلة الأولى من كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة خلال العام 2021م حتى 2023م، حيث أقيم الملتقى على مدى يومين وشهد 5 جلسات حوارية استعرضت نتائج الدراسات المحورية التي أجراها الكرسي لدعم التنمية المستدامة في منطقة الجوف.

وشهد الملتقى إقامة 5 ورش تدريبية في مجالات تنموية مختلفة، ضمن جهود الكرسي لتعزيز وتنمية القدرات البشرية في المنطقة. وفي نهاية الملتقى أقيم الحفل الختامي لأعماله بحضور وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، وعدد من مدراء ورؤساء الجهات الحكومية في المنطقة، وحضور قيادات الجامعة ومنسوبيها وطلبتها، حيث استعرضت الجامعة خلال الحفل، عرضًا مرئيًا عن إنجازات الكرسي مابين العام 2021-2023م.

وثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع, دعم واهتمام سمو أمير المنطقة التي أسهمت في تحقيق مستهدفات الكرسي، امتدادًا لدعمه لجميع مناشط الجامعة.

وفي نهاية اللقاء كُرمت إمارة منطقة الجوف والباحثين والمشاركين في الملتقى، نظير جهودهم في مشاريع الكرسي.