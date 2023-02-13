جامعة الجوف تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة.. قدم الآن

أعلنت جامعة الجوف عن توفّر وظائف أكاديمية بدرجة “محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ” للسعوديين والسعوديات عن طريق النقل من الجهات الحكومية.

الأقسام المطلوب بها الوظائف

يوجد على النحو التالي: “التصميم الداخلي، المحاسبة، إدارة الأعمال، التمويل والاستثمار، اللغة الإنجليزية، تخصصات العلوم، القانون، التشريح، طب الجراحة والأطفال، قسم أمراض النســاء والولادة، الصحة العامة وطب المجتمع، طب العيون، الباطنة”.

ويتوفر وظائف ايضًا في اقسام: “علم الأمراض، علوم وظائف الأعضاء، الطب الشرعي، الاستعاضة السنية، جراحة الوجه والفكين، وقاية الفم والأسنان، إصلاح الأسنان، الصيدلة الاكلينيكية، العلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي، تخصصات التمريض، الهندسة الميكانيكية”,

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن بدأ أمس الأحد الموافق 12 فبراير 2023، وينتهي التقديم يوم الخميس يوم 16 فبراير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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