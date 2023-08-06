جامعة الحدود الشمالية تدشّن معرض المشاريع العلمية ضمن برنامج موهبة الإثرائي

المناطق_ الحدود الشمالية

دشّن رئيس جامعة الحدود الشمالية المكلف الدكتور فراس بن محمد المدني اليوم, معرض المشاريع العلمية للموهوبين والموهوبات المشاركين في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، والذي تنفذه الجامعة ممثلة في أكاديمية الموهوبين بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وبدعم ورعاية من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ويستمر لمدة خمسة أيام.

وبيّن رئيس البرنامج الدكتور فواز العنزي, أن المعرض يضم أكثر من 15 مشروعًا علميًا ابتكاريًا في علوم مختلفة منها العلوم الطبية والحيوية، الطاقة المتجددة، أمن المعلومات وتشفير البيانات، والتطبيقات الكيميائية، قام بإعدادها الطلبة المشاركون في البرنامج.