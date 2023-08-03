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جامعة الحدود الشمالية تعلن أقل النسب الموزونة لدرجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 3 أغسطس 2023 - 2:57 مساءً

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية أقل النسب الموزونة للقبول الجامعي للعام 1445هـ لدرجة البكالوريوس والدبلوم.

 

وأشارت الجامعة إلى أن أقل نسبة موزونة في كلية الطب للبنين (93.14) وللبنات ( 94.77) وكلية التمريض للبنين (90.22) وللبنات (92.68 ) وكلية الهندسة للبنين (80.01) وللبنات (87.91) وكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنين (85) وللبنات (90.19) معلنة أقل النسب الموزونة لكافة كلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية في تويتر.

 

ودعت الجامعة الطلبة للدخول على البوابة الإلكترونية لتأكيد القبول حتى 18 محرم الجاري.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 3 أغسطس 2023 - 2:57 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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