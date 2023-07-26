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جامعة الحدود الشمالية تواصل فعاليات المهرجان الصيفي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 يوليو 2023 - 7:58 مساءً

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تواصل جامعة الحدود الشمالية , فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة؛ بهدف استثمار أوقات شباب المنطقة بمختلف أعمارهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وذلك بمرافق وملاعب كلية التربية والآداب بعرعر .

وأوضحت الجامعة أن المهرجان الصيفي الذي يستمر لمدة شهر ، يشتمل على برامج رياضية، وفنيّة ،وتوعوية ثقافية ، وأنشطة ترفيهية ، وبرامج تطوعية تخدم المجتمع المحلي ، وتفعيل دور الأندية الطلابية بغرض تصقل المواهب الطلابية وإكساب مهارات حياتية ، وتنمية الصفات الإبداعية ،والقدرات الذهنية ، وتعويد الطلاب بتحمل المسؤولية تجاه المجتمع .

ودعت الجامعة شباب منطقة الحدود الشمالية بمختلف أعمارهم إلى التسجيل بالبرنامج والأنشطة التي تقدمها عمادة الطلاب، من خلال الإعلان عنها في حساب تويتر للجامعة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 يوليو 2023 - 7:58 مساءً
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Waleed

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