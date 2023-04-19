جامعة الدول العربية تؤكد أهمية ترسيخ حيوية العمل الإعلامي العربي المشترك

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أكّدت جامعة الدول العربية أنها تبذل قصارى جهودها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المهنية التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية من أجل ترسيخ حيوية العمل الإعلامي المشترك وإعطائه مضمونًا ملموسًا وخلاقًا يرتكز على مبادئ الحرية والموضوعية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي، في بيانٍ له اليوم بمناسبة “يوم الإعلام العربي”، إن هذا الاستحقاق الإعلامي يأتي في ظل استمرار التصعيد بالأراضي الفلسطينية بما في ذلك بالقدس المحتلة، والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، والتضييق بأبشع الأساليب والقيود الرقابية المفروضة على الإعلام الفلسطيني لحجب وتشويه الحقائق.

ونوّه بدور وسائل الإعلام العربية في تداول ونشر المعلومات، وتنوير الرأي العام، والإسهام الفَعّال في البناء الوطني والتنموي، فضلاً عن الدفاع على القضايا العربية وفي صدارتها القضية الفلسطينية.

وأوضح السفير خطابي أن جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الكفاءات والنهوض بالخدمات الإعلامية في الدول الأعضاء خصصت العام الجاري للأعمال الإبداعية المكتوبة والإذاعية والتلفزيونية والرقمية المتعلقة “بالإعلام البيئي” التي تبرز إسهامات الإعلام في تحقيق أهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مبينًا أنه سيتم تسليم الجوائز للشخصيات والمؤسسات الفائزة، على هامش الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو المقبل بالعاصمة المغربية الرباط.