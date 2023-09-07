جامعة الدول العربية تحتفي بيوم الصحة العربي تحت شعار “تأثير تغيّر المناخ على الصحة”

الماطق_ واس

انطلقت بمقر جامعة الدول العربية اليوم، فعاليات الاحتفال بـ”يوم الصحة العربي” تحت شعار “تأثير تغيّر المناخ على الصحة”، بحضور وزير الصحة والسكان المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير الصحة الجزائري رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب عبدالحق سايحي.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة: “إن الاحتفال يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (11) الصادر عن دورته العادية الـ (58) التي انعقدت في مارس الماضي بالجزائر، وأنه تم اختيار هذا اليوم تزامنًا مع مناسبة تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب الذي تأسس في سبتمبر 1976”.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يشهد الاحتفال تكريم الأطباء العرب الفائزين بجائزة الطبيب العربي للعام الجاري، الفائز الأول: الدكتور أحمد شقير أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجمهورية مصر العربية، والفائز الثاني: الدكتور نجيب مريزق رئيس قسم طب الشغل بمستشفى فرحات حشاد بالجمهورية التونسية، والفائز الثالث: الدكتورة إفلين حتى مديرة المركز الطبي في الجامعة الأمريكية بالجمهورية اللبنانية.

ويشارك في الاحتفال، ممثلو وزارات الصحة بالدول العربية، والمندوبيات الدائمة للدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واتحاد المستشفيات العربية، والعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالصحة، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة والتنمية المستدامة، والخبراء والمختصين والباحثين والمهتمين بقضايا الصحة والمناخ، وعددٍ من الشخصيات العامة.