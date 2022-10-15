جامعة الدول العربية تحتفي غدًا بيوم الوثيقة العربية

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تُنظِّمُ الأمانةُ العامة لجامعة الدول العربية غدًا، احتفاليةً بمناسبة يوم الوثيقة العربية لعام 2022م، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، وبمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، ورؤساء دور الأرشيف ومراكز التوثيق العربية الوطنية، ونخبة من الوثائقيين العرب.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية – في بيان لها اليوم- بأن احتفالية هذا العام تقام بعنوان “الأرشيفات العربية .. جسر للتواصل بين الشعوب”، لما تشكله الأرشيفات العربية من مكانة مهمة في حياة الأمم والشعوب، فهي رصيدٌ حيٌّ يتأسس عليه تاريخها وحضرتها، وتقوم الوثيقة في هذا الأرشيف بدور وسيلة الإثبات المادية للحوادث والوقائع التاريخية.

وأضاف البيان أن الاحتفالية تتضمَّن عددًا من الفعاليات، من بينها عقد اجتماع اللجنة التنفيذية المعنية بالإستراتيجية العربية الموحَّدة لاستعادة الأرشيفات العربية المنهوبة والمسلوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، وإطلاق المجموعة الوثائقية بعنوان “اليمن وجامعة الدول العربية: ثمانية عقود من العمل العربي المشترك”، وكذلك التوقيع على مذكرات تفاهم بين الجامعة العربية وعدد من مراكز التوثيق والمعلومات العربية.