جامعة الطائف تحقق المركز الرابع محليًا في تصنيف شنغهاي العالمي و 289 عالميًا

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حققت جامعة الطائف مقعدها ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم وفقًا لتصنيف شنغهاي العالمي العريق للعام 2023، بتحقيقها المركز 289 عالميًا والمركز الرابع محليًا.

وأكدت الجامعة أن تركيز التصنيف يهتم بأفضل مخرجات البحث العلمي والباحثين ذوي الكفاءات العالية، بالإضافة إلى التعاون البحثي الدولي المميَّز مع عدة جامعات ومراكز بحثية عالمية مما انعكس إيجابًا على جودة البحث العلمي بالجامعة ونقل المعرفة والخبرات، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يُضاف لإنجازات الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا حيث أصبح هذا الإنجاز ثمار التزام الجامعة بمستهدفاتها العلمية في مجال تطوير الدراسات الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار بغية الارتقاء نحو العالمية؛ فضلاً عن العمل المستمر في تعزيز العلاقة مع المؤسسات العلمية الرائدة في مختلف أرجاء العالم لتحقيق التبادل المعرفي معها والنهوض بالمستوى التعليمي في الجامعة.

ويُعد تصنيف شنغهاي من التصنيفات العالمية الأكاديمية والتي تصدر بشكل سنوي لجامعات العالم وفق مؤشرات ومعايير محددة، تتمثل في جودة التعليم وكفاءة وتميز أعضاء هيئة التدريس في نشر ومخرجات البحث العلمي إضافة إلى أداء الجامعة بنظيراتها في مختلف المعايير.