جامعة الطائف تحقق مراكز متقدمة في محاور الأولويات الوطنية الخاص بالإنتاج والتميز البحثي

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حصلت جامعة الطائف على مراكز تنافسية متقدمة من بين الجامعات والمؤسسات في الإنتاج والتميز البحثي, الذي أصدرته هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ضمن “تقرير الإنجازات للعام 2022-2023م”، وذلك في محاور الأولويات الوطنية الذي شمل صحة الإنسان، والبيئة المستدامة والاحتياجات الأساسية، والطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.

وأوضحت الجامعة أن الإنجاز تضمن “4” محاور رئيسية في الأولويات الوطنية، حيث حققت المركز السادس في الإنتاج البحثي الشامل، والمركز الثالث من حيث الاقتباس العلمي التخصصي، وفي محور صحة الإنسان حصلت على المركز الرابع من حيث الإنتاج البحثي، والمركز الثاني من حيث الاقتباس العلمي التخصصي، وفي مجال البيئة المستدامة والاحتياجات الأساسية حققت المركز الرابع، والثاني في الاقتباس العلمي التخصصي، وعلى المركز الرابع في الإنتاج البحثي بمجالات الطاقة والصناعة والثاني في الاقتباس العلمي التخصصي، والمركز الثالث من حيث الإنتاج البحثي والاقتباس العلمي التخصصي في مجال اقتصاديات المستقبل، منوهة بجهود الكفاءات الوطنية من أبناء وبنات الجامعة من باحثين وعلماء ومطورين، في إثراء منظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار؛ لتعزيز تنافسية الجامعة ومراكزها الريادية على المستوى المحلي الدولي.