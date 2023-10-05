جامعة الطائف تستضيف الاجتماع الثاني لوكلاء الجامعات السعودية

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استضافت جامعة الطائف الاجتماع الثاني لوكلاء الجامعات السعودية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب المميزة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، برئاسة وكيل الجامعة الدكتور إبراهيم بن رافع القرني.

وانطلق الاجتماع بعددٍ من الموضوعات المدرجة للحديث عن استشراف مستقبل الجامعات في ضوء الخصخصة، والقياس الرقمي، وتنوع مصادر التمويل الذاتي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وآليات التعامل مع المشاريع القائمة.

وأكدت جامعة الطائف أن المواضيع المدرجة في اجتماع وكلاء الجامعات السعودية الثاني؛ تكتسب أهميتها في المساهمة بدفع حركة النمو الاقتصادي، واحتياجات سوق العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة، لتلبية الاحتياج المتزايد لبرامج الجامعات النوعية الذي هدف إلى استعراض ومناقشة عدد من المحاور المهمة، وتوفير فرص للتدريب المهني متعدد التخصصات، وجودة ونوعية المخرجات، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، وكذلك مستوى القدرة على المنافسة والريادة المحلية والعالمية، وتحديد أبرز الفرص والممكنات التي يجب استثمارها الاستثمار الأمثل.

وشمل الاجتماع محور التحول الرقمي؛ الذي هدف إلى تحسين فاعلية الجامعات من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في العمليات الأكاديمية والإدارية والمالية؛ والأتمتة المتكاملة لجميع الإجراءات، من خلال جمع وتحليل البيانات، وتوفير المعلومات القيمة لاتخاذ القرارات؛ للمساهمة في تعزيز المكانة على المستوى الوطني والعالمي.

وتضمن الاجتماع الحديث عن كفاية وكفاءة رأس المال، بموضوعات رئيسة في القدرة على توفير مصادر تمويل ذاتية متنوعة، واستخدام الموارد بشكل فعال، وتطوير آليات لإدارة المشاريع، وتحسين تطوير البنية الأساسية لكفاءة الانفاق والترشيد.

واختتم الاجتماع جلساته باستعراض نماذج لتجارب وممارسات ناجحة لجامعة القصيم،‬ وجامعة الباحة‬، والجامعة الإسلامية‬، وجامعة الطائف‬.