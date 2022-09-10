جامعة الطائف والشؤون الصحية بالمحافظة توقعان مذكرة تعاون

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وقَّعت جامعة الطائف مع مديرية الشؤون الصحيَّة بالمحافظة اتفاقية تعاون لبحث سبل الشراكة والتعاون المختلفة بين الطرفين وفقاً لمبادئ التكافؤ والتكامل وتبادل الخبرات والمصلحة المشتركة في تطوير النمو المعرفي والمهني، في مجال الخدمات الصحية، الوقائية والعلاجية والأبحاث والتدريب والاستفادة من الكوادر البشرية التخصصية.

ومثل الجامعة في التوقيع رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري، ومديرية الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.

وجرى خلال توقيع مذكرة التعاون تقديم عرض تعريفي لشرح مجالات وأهداف التعاون، بما يضمن تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتطوير قدرات الطلاب والكادر الصحي والتعليمي ورفع مستوى كفاءتهم، والنشر في المجالات الطبية والعلمية، وتنظيم أنشطة طبية وعلمية، تشمل المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، والبرامج التدريبية وحلقات النقاش وورش العمل المتخصصة، وإجراء البحوث والدراسات الطبية والعلمية وفق المعايير القياسية، وتعزيز جهود الكوادر التعليمية والصحية، ودعم المشاركة المجتمعية في محافظة الطائف.