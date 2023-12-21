جامعة القصيم الأولى على قطاع التعليم والتدريب في قياس التحول الرقمي 2023

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تسلم معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود في ملتقى الحكومة الرقمية بمدينة الرياض أمس، تكريم الجامعة بمناسبة حصولها على المركز الأول على قطاع التعليم والتدريب للعام الثاني على التوالي، وتحقيقها مرحلة «الإبداع» لقياس التحول الرقمي الحكومي لعام 2023، وذلك لمواكبتها التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.

وحصلت الجامعة كذلك على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية NORA للجهات الحكومية المتميزة من هيئة الحكومة الرقمية، وذلك نظير تميزها في تطبيق معايير البنية المؤسسية المسهمة في تسريع عملية التحول الرقمي.

وجاءت الجامعة ضمن أفضل الجهات الحكومية الأعلى أداءً في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي 2023 .

وشهد معالي رئيس الجامعة خلال الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وهيئة الحكومة الرقمية، وقعها وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، و نائب محافظ الهيئة للاستثمار والتميز الحكومي والدكتور عبدالله الفيفي ، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وإعداد برامج أكاديمية متخصصة .