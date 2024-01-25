جامعة القصيم تحتفي بإنجازات طلبتها في “يوم الطالب”

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احتفت جامعة القصيم، أمس، بفعالية يوم الطالب، بحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

واشتملت الفعالية على كلمة الطلاب، وعرض مرئي تناول الإنجازات الطلابية بالأرقام والتي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية.

وأكد معالي رئيس الجامعة خلال كلمته أن ما حققته الجامعة من إنجازات تمت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بما تلقاه الجامعة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ومن سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه -حفظهما الله-، وبجهود الزملاء في الجامعة، مؤكدا أن الطلاب والطالبات هم القلب النابض للجامعة، وأن الجامعة تخطو خطوات متميزة وتعلو يومًا بعد يوم إلى أعلى المستويات، حيث تميزت في عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية والاجتماعية.

بعدها كرم معاليه الطلاب والطالبات المتميزين في مختلف المجالات والتي شملت: البرامج والأنشطة الطلابية، والإسكان الطلابي، والتدريب والتطوير الطلابي، السجل المهاري، النشاط الرياضي، برامج التوجيه والإرشاد المركزية، وخدمات الجولة، إضافة للبرامج التطوعية، وأنشطة وحدة الموهبة والابتكار، والنادي الصيفي السادس، كما كرم معاليه أصحاب الانجازات الطلابية التي حققت الميداليات والجوائز الطلابية.