جامعة القصيم تحصل على جائزة “التميز في الابتكار”

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حصلت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، على جائزة “التميز في الابتكار” بالشرق الأوسط من شركة Anthology العالمية، في مؤتمرها السنوي الذي أقيم في مدينة دبي تحت شعار “معًا.. Anthology Together Middle East 2022″، حيث‏ تُمنح هذه الجائزة العالمية للمؤسسات التعليمية المتميزة في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية في أنظمة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مما أسهم في تطوير العملية التعليمية وحل معوقات تحقيق أهدافها.

وتسلم الجائزة عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور سعد بن مبارك الدوسري، على هامش فعاليات المؤتمر, حيث جاء اختيار جامعة القصيم لنيل تلك الجائزة تقديرًا لما قدمته خلال عام (2022) من إسهامات وحلول ابتكارية مميزة لتطوير وتحديث نظام التعلم الإلكتروني لتحسين العملية التعليمية وحل معوقاتها، وتصنف هذه الجائزة ضمن الجوائز العالمية في مجال توظيف أنظمة التعلم الإلكتروني.

وتهدف هذه الجائزة إلى دعم الممارسات الابتكارية المتميزة في مجال التعلم الإلكتروني على مستوى العالم؛ من خلال تحليل ودراسة ممارسات وتجارب عدد كبير من الجامعات، واختيار وتكريم أفضل تلك التجارب خلال العام.