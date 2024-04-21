جامعة القصيم تحصل على ميداليتين بمعرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ 49

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حصلت جامعة القصيم على ميداليتين “فضية – وبرونزية” في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ 49، من بين أكثر من 1000 اختراع مشارك من 40 دولة حول العالم.

وحصل على الميدالية الفضية اختراع “نظام وطريقة لتحلية المياه باستخدام نبات ملحي”، الذي قدمه فريق بحثي من كلية الزراعة والأغذية بالجامعة قاده الدكتور عبدالعزيز بن باني الحربي، بمشاركة الدكتور مقداد رابحي، والدكتور أحمد الزهيري، فيما حصل على الميدالية البرونزية اختراع “طريقة لتحضير سواغ من مخلفات التمور”، قدمه فريق بحثي قاده الدكتور فهد بن محمد المندرج، بمشاركة الدكتور ثامر إبراهيم رجب، والدكتور وائل عبدالحفيظ شندي.

يذكر أن الجامعة تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات من خلال جناح يبرز منظومة الابتكار فيها مع عدد من الاختراعات والابتكارات بالجامعة، وذلك ضمن مبادرة وزارة التعليم في تعزيز الحضور الدولي للجامعات السعودية تحقيقًا للمستهدفات الوطنية.