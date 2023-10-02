جامعة القصيم تحقق 4 جوائز في الابتكار من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المناطق_القصيم

حصلت جامعة القصيم على 4 جوائز في الابتكار بالتعليم والتدريب الإلكتروني في مساري التميز والأثر، ضمن جائزة “الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني”، كأعلى جهة تحصد جوائز من بين 1300 جهة وبرنامج، والتي يقدمها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك تتويجًا لتميزها في تفعيل تطبيقات التعلم والتدريب بأحدث الوسائل والتقنيات المبتكرة.

وحققت الجامعة جائزتين في مسار التميز “فرع برامج التعليم العالي، وفرع برامج التدريب”، كما حققت جائزتين في مسار الأثر “فرع إثراء الموارد التعليمية عبر OERx” و”فرع تنمية القدرات البشرية عبر FutureX”.

وتعتبر جائزة الابتكار إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تهدف للاحتفاء بالجهود الوطنية والممارسات والتقنيات المبتكرة التي تستهدف تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال تحفيز مقدمي وممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني على ابتكار أفضل الحلول والممارسات، كما تهدف إلى رفع جودة البرامج المقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، وتقديم حلول مبتكرة في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، وتكريم الجهود المبذولة في تفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني وتنمية القدرات البشرية.