جامعة القصيم تستحدث 15 تخصصًا جديدًا لمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم اليوم، على 64 تخصصًا مختلفًا لدرجتي البكالوريوس والدبلوم؛ منها 15 تخصصًا جديدًا؛ وفقًا لآلية القبول المعلنة عبر موقع الجامعة الإلكتروني؛ حيث استحدثت الجامعة 15 تخصصًا جديدًا في البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ؛ وذلك لمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.