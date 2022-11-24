جامعة القصيم تستعرض برامجها البحثية وبراءات الاختراع خلال مشاركتها في مؤتمر الشراكات المستدامة

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تشارك جامعة القصيم في مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي تنظمه وزارة التعليم تحت شعار “البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر”، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر الجاري في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، بمشاركة 50 جامعة وقرابة 100 جهة صناعية وتنموية وأكثر من 150 متحدثاً من صناع القرار.

وتقدم الجامعة عددًا من البرامج البحثية وبراءات الاختراع خلال المؤتمر، بحضور رئيس الجامعة معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، حيث يحتوي جناح جامعة القصيم على 12 منتجًا من منتجاتها الابتكارية والبحثية في مجال استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، وصحة الإنسان، بالإضافة إلى خلق شراكات إستراتيجية صناعية.

يُذكر أن مشاركة الجامعة تضمنت تقديم ورشة عمل بعنوان “دور البحث العلمي في جامعة القصيم نحو اقتصاد مزدهر وتنمية وطنية”، يقدمها عميد عمادة البحث العلمي الدكتور منصور الشريدة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر.