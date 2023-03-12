أبرز الموادمنطقة القصيم

جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 مارس 2023 - 2:43 مساءً

المناطق_القصيم

وقعت جامعة القصيم اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على هامش مشاركتها في ملتقى ” بيبان 23″، ومثل الجامعة وكيلها للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد بن باني الحربي، وعن الهيئة نائب المحافظ لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مجموعة من برامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية في الجامعة، ونشر الوعي بريادة الأعمال ، بالإضافة إلى تمكين الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من تحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع قائمة من خلال الاستفادة من برامج وحاضنات ومسرعات أعمال المبادرة.

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 مارس 2023 - 2:43 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى