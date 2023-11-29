جامعة “المؤسس” تتوج الفائزين في “مسابقة فرسان الجامعة”

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حققت كلية الآداب والعلوم الإنسانية المركز الأول في مسابقة فرسان الجامعة للعام الجامعي الحالي، بجامعة الملك عبدالعزيز والتي نظمتها وكالة الأنشطة والمهارات بعمادة شؤون الطلاب، اليوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1445هـ، واستمرت يومين وذلك بمسرح عمادة شؤون الطلاب 26.

وشاركت في المسابقة 22 كلية ومعهدا مثلها 88 طالباً، وتقام المسابقة بطريقة الأسئلة الثقافية السريعة بواسطة دق الجرس ويطرح السؤال لجميع الفرق، حيث قسمت على تسع جولات، ستة منها تمهيدية وثلاث جولات نهائية، ويتكون كل فريق من 4 طلاب، منهم 3 أساسيون وطالب واحد احتياطي.

وشهد اليوم الأخير للمسابقة تنافسا قوياً بين طلاب الكليات المتأهلة من دور المجموعات. وحصل على المراكز الأولى في المسابقة كل من: المركز الأول: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والمركز الثاني : كلية الاقتصاد والإدارة، والمركز الثالث: كلية الهندسة.

وكرّم نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، الكليات الفائزة في المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم، كما كرّم اللجنة المنظمة للمسابقة، وفي نهاية المسابقة تم السحب على جوائز قيمة للحضور.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، أن المسابقة عامة لجميع الطلاب، وتهدف إلى إثراء الطالب معرفياً، وإيجاد فرص التفاعل العلمي والثقافي غير الصفي بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم وصقل معارفهم الثقافية، والحصول على الثقافة العامة في مجالات المعرفة المتنوعة، كما تهدف إلى زيادة الثقافة بالمنجزات الوطنية وتاريخ المملكة العربية السعودية، وتنمية حب المطالعة في كتب الثقافة العامة.