جامعة “المؤسس” تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية وتكرم الفائزين في مسابقة أفضل المبادرات في مجال الصحة النفسية

المناطق_الرياض

اطلقت جامعة الملك عبدالعزيز فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار ” تنفس حياة .. الصحة النفسية حق إنساني وعالمي” والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ممثلة بمركز الإرشاد الجامعي بالشطرين طلاب وطالبات، يوم الاثنين 24 ربيع الأول 1445هـ الموافق 9 أكتوبر 2023م وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وبدأ الاحتفال بندوة بعنوان الصحة النفسية حق انساني وعالمي وشارك في الندوة الدكتورة نسرين يعقوب محمد أستاذ مشارك في قسم علم النفس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور هاشم حسين الحسيني اخصائي الطب النفسي بالمستشفى الجامعي، والدكتور سامي حمدان الزهراني رئيس قسم طب الأسرة بالمستشفى الجامعي ومدير مركز تعزيز الصحة في جامعة الملك عبد العزيز، وأدار الندوة الدكتور أحمد القوصي.

وقام نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة بجولة في المعرض التفاعلي المصاحب للاحتفاء حيث يتيح للزوار تجربة فريدة في مجالات متنوعة تحت مسمى تنفس منها الفن والتأمل والرياضة وتغذية حيث يمارس الزائرة انشطة تعزز الصحة النفسية ويشرف عليها نخبة من المختصين بالإضافة إلى تخصيص موقع للإستشارات النفسية الفورية، وشمل المعرض أركان من داخل الجامعة وخارجها مهتمة في مجال الصحة النفسية.

وأكد عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد خلال الكلمة التي القاها في الحفل أن الجامعة تولي أهتمامًا كبيرًا بمجال الصحة النفسية إذ يعد جزء مهم لا يتجزأ من الصحة العامة، وتحتفل الجامعة سنويًا باليوم العالمي للصحة النفسية بهدف التوعية بقضايا الصحة النفسية وإجراء المزيد من النقاشات التي تكون أكثر انفتاحاً وعلمية بشأن الأمراض النفسية المنتشرة، ومحاولة إيجاد وسائل جديدة في وسائل العلاج والوقاية من هذه.

وكرم نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية المشاركين في الندوة وورش العمل المصاحبة للاحتفاء، كما كرم الفائزين في مسابقة أفضل 3 مبادرات في مجال الصحة النفسية وهن على النحو التالي المركز الأول الطالبة ملاك علي الزهراني، المركز الثاني الطالبة فتون ياسر شقرة، وجائزة المركز الثالث مناصفة للطالبة مارية حسين المدير، والطالبة زينه حسين المدير.

وشهد الاحتفال تنظيم 9 ورش عمل وهي ورشة بعنوان رأس المال الاجتماعي للنمو المهني الإيجابي قدمتها الدكتورة هبة مبارك الدوسري أستاذ في الصيدلانيات بكلية الصيدلة، وورشة بعنوان حياتك هي مخرجات قيمك قدمتها الأستاذة مشاعل محمد باحطاب أخصائية نفسية في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة متخصصة في العلاج بالتقبل والالتزام، وورشة بعنوان الحديث الداخلي وتأثيره على المشاعر الدكتور ياسر عبد الرحمن الغامدي أستاذ مساعد في قسم علم النفس التربوي في جامعة طيبة وأخصائي نفسي أول في علم النفس الإرشادي.

وتطرقت ورشة عمل الرياضة وصحتك النفسية للأستاذة رقية محمد الزهراني مديرة إدارة الأنشطة الرياضية في عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات والأستاذة ريم حمزة حقوي مدربة أنشطة رياضية في عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات، وورشة بعنوان تعزيز الصحة النفسية في البيئة الأكاديمية للدكتورة خلود خالد ناصر أستاذ مساعد في قسم علم النفس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة.

وناقشت ورشة عمل الصحة النفسية للأبناء تبدأ عندما يهتم الآباء بصحتهم النفسية للأستاذة الدكتورة نهلة محمود قهوجي أستاذ في تربية الطفولة المبكرة في كلية علوم الانسان والتصاميم في جامعة الملك عبد العزيز وورشة بعنوان هل أنت بخير؟ للأستاذة نجوى ثواب العتيبي محاضر في قسم علم النفس بالجامعة، والأستاذة حنين عطية إمام أخصائي نفسي اكلينيكي في قسم علم النفس في جامعة الملك عبد العزيز وباحثة دكتوراه في علم نفس الأسرة والزواج، وورشة بعنوان الخلافات الأسرية فرصة لرفع مستوى الصحة النفسية للدكتورة آلاء جاد الله الحجيلي أستاذ مساعد بقسم العلوم الأسرية في كلية علوم الإنسان والتصاميم بالجامعة، وورشة بعنوان تطبيق استراتيجيات اليقظة الذهنية لتعزيز الصحة النفسية للدكتور أحمد مصطفى القوصي أستاذ علم النفس الكلينيكي المساعد والمستشار النفسي بالجامعة.