جامعة “المؤسس” تحقق المركز الأول في بطولة ألعاب القوى للأشخاص ذوي الإعاقة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بمشاركة 13جامعة

المناطق_الرياض

حققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول في بطولة ألعاب القوى للأشخاص ذوي الإعاقة البطولة التاسعة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للعام الدراسي الجاري في الموسم الثالث عشر برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان وتنظمها جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة 13 جامعة.

وحلت في المركز الثاني جامعة الملك سعود وفي المركز الثالث جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وشملت المنافسات سباق 200م وسباق 400م والوثب الطويل، وكرة الحديدية، والقرص، والرمح، في غضون ذلك انطلقت اليوم منافسات كرة الهدف للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة 8 فرق قسمت إلى مجموعتين.

وأزجى عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد تهانيه للطلاب الفائزين وتحقيقهم هذا الإنجاز الذي يعكس مدى الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الطالب الرياضي الجامعي وهو نتاج الدعم غير محدود الذي يحظى به النشاط الرياضي بالجامعة مقدماً شكره للجهازين الفني والإداري على جهودهم مثمرة خلال الفترة الماضية.

من جانبه بين وكيل العمادة للأشخاص ذوي الاعاقة الدكتور وجدي وزان أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة العمل الجماعي وحرص الجهاز الفني والإداري على إعداد فريق متمكن يزخر بمواهب وقدرات في العاب القوى وتكللت تلك الجهود بتحقيق منجز يسجل باسم جامعة “المؤسس” وقدم تهانيه للطلاب الفائزين .

من جانبه أوضح وكيل العمادة للأنشطة الرياضية الدكتور خالد الزهراني ان العمادة ممثلة في وكالة الأنشطة الرياضية وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات الرياضية لإنجاح البطولة ورحب بالوفود المشاركة متمنيا لهم التوفيق.