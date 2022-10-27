جامعة “المؤسس” تستضيف اجتماع عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة الـ21

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افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان أعمال الاجتماع الـ21 للجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة، والتي تستضيفها الجامعة، وبمشاركة جميع عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية، اليوم الخميس 2 / 4 / 1444هـ الموافق 27 / 10 / 2022م بكلية الدراسات البحرية بأبحر.

وفي بداية الاجتماع رحّب وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان، بضيوف الجامعة عمداء شؤون الطلاب وأكد على أهمية ودور لجنة عمداء شؤون الطلاب من خلال عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات والتعاون فيما بين عمادات شؤون الطلاب في الجامعات المملكة، وتحقيق الأهداف المرسومة والتي ستنعكس على الطلبة من خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة.

وناقش عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة عدداً من المواضيع المشتركة، وتم عرض مبادرتي و”قاية” و”نبيه” للتعليم الجامعي، واستعرضوا دور عمادات شؤون الطلاب في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتفعيل توصيات اجتماعات وكلاء ووكيلات ومدراء الصناديق الطلابية بعمادات شؤون الطلاب في الجامعات السعودية، وتطرقوا لمبادرة جامعة الملك عبدالعزيز “الشهادات المهارية” كتجربة ناجحة، ومبادرتي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن “تعزيز الصحة العامة والغذاء في بيئة العمل” و”الهوية الرقمية للطالبة” كتجارب ناجحة، كما ناقش الاجتماع الرحلات الطلابية التي تسهم في صقل مهاراتهم توسيع مداركهم والاحتكاك مع نظرائهم في الجامعات العالمية وتم إقرار رحلات طلابية تعليمية دولية لدولة المانيا.

وأوضح الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة وعميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة، أن اللجنة ومن خلال الاجتماعات المستمرة تسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى الأداء المهني وتنظيمي لعمادات شؤون الطلاب بجامعات المملكة على مستوى الخدمات والأنشطة الطلابية من خلال تبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة والتأكيد على أهمية التكامل فيما بين العمادات.

من جانبه رحب عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد بعمداء شؤون الطلاب في رحاب الجامعة وبين أن الاجتماع هو امتداد للجهود التي تبذله اللجنة منذ إنشائها وحققت أهداف مشتركة حيث ساهمت في توحيد الجهود وتطوير العمل وتحقيق أفضل معايير للجودة في مجال الخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، وقدم شكره الجزيل لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان على دعمه كما قدم شكره لأمانة لجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية.