جامعة “المؤسس” تمكن 95 طالباً وطالبة دوليين من أداء فريضة الحج لهذا العام

المناطق_جدة

يستعد 95 طالباً وطالبة من طلاب المنح الدراسية من جنسيات مختلفة بجامعة الملك عبدالعزيز لأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن “برنامج الحج للطلاب الدوليين” الذي تنظمه الجامعة ممثلة في المنح الدراسية بعمادة شؤون الطلاب والصندوق الخيري وبدعم من المؤسسات الخيرية.

وأوضح رئيس مجلس الصندوق الخيري عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد أن برنامج الحج للطلاب الدوليين يهدف إلى تمكين الطلاب من أداء فريضة الحج وتعريفهم بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وما تشهده من نهضة علمية واقتصادية، واجتماعية.

وبين عميد شؤون الطلاب أن البرنامج يعد استكمالًا لما توليه الجامعة من عناية واهتمام بطلاب المنح الدراسية، وترجمة لأهداف المنح الدراسية بالعمادة لدعم برامج الطلبة من خلال رعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم بتوجيه من رئيسة الجامعة المكلفة الأستاذ الدكتور هناء بنت عبدالله النعيم ومتابعة مستمرة من نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، وقدم شكره للمؤسسات الخيرية الداعمة وتكفلهم بتكاليف الحج المالية.

وأعرب الطلاب الدوليون المشاركون في البرنامج عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لأداء فريضة الحج وقدموا شكرهم الجزيل لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في إدارة المنح الدراسية والصندوق الخيري بعمادة شؤون الطلاب والمؤسسات الخيرية الداعمة.