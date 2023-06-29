جامعة الملك خالد تحصل على الاعتماد لـ 6 برامج أكاديمية

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حصلت جامعة الملك خالد على الاعتماد الأكاديمي الوطني من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، في ستة برامج في عدد من كليات الجامعة.

وحصل برنامجان من البرامج المعتمدة على الاعتماد البرامجي الكامل، وهما برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس العامة بكلية التربية، وبرنامج بكالوريوس اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية.

فيما حصلت أربعة برامج بعدد من الكليات على الاعتماد البرامجي المشروط، وشملت برنامج دكتوراة الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين، وبرنامج ماجستير الدعوة “مهني” بكلية الشريعة وأصول الدين، وبرنامج ماجستير علوم المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وكذلك برنامج ماجستير إدارة الأعمال “أكاديمي” بكلية الأعمال.

يذكر أن وكالة الجامعة للتطوير والجودة وضعت بالتعاون مع الكليات، خطة زمنية متكاملة لاعتماد جميع البرامج بالجامعة، ويجري استكمال متطلبات اعتماد البرامج المتبقية.