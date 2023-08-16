جامعة الملك خالد تحقق المركز 401 عالميًّا في تصنيف شنغهاي للجامعات

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حققت جامعة الملك خالد المركز 401 على مستوى العالم ضمن تصنيف شنغهاي (Shanghai Ranking) للجامعات العالمية 2023، الذي أظهر نتائجه، معلنًا تقدم الجامعة 200 مركز عن العام الماضي.

ويقوم تصنيف شنغهاي على نشر نتائج أفضل 1000 جامعة عالمية سنويًّا، باستخدام أربعة معايير تتمثل في جودة التعليم، وجودة أعضاء هيئة التدريس، والمخرجات البحثية، وكذلك الأداء مقارنة بحجم المؤسسة.

وأوضح المشرف على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور سامي الشهري, أن معايير التصنيف الأربعة يتفرع منها عدة مؤشرات تشمل قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية، وعدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية، إضافة إلى قياس عدد الاستشهادات لأعلى الباحثين في قواعد بيانات Clarivate، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات العلوم والطبيعة (Nature & Science) وعدد الأبحاث المشار إليها في دليل النشر العلمي SSIE ودليل النشر للعلوم الاجتماعية SSCI، والأداء الفردي فيما يتعلق بحجم المؤسسة.

يذكر أن هذا الظهور للجامعة يأتي للعام الثالث على التوالي وبفارق 200 مركز في كل عام.