جامعة الملك خالد تختتم برامجها الرمضانية بالمجاردة

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اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية العلوم والآداب بالمجاردة, برامجها ومبادراتها المتنوعة التي جرى تنفيذها خلال شهر رمضان، المتمثلة في 9 برامج ضمن مبادرة “أجاويد”.

وأوضحت عميدة كلية العلوم والآداب بالمجاردة الدكتورة مها الشهري, أن البرامج والمبادرات التي قدمتها الكلية خلال شهر رمضان، تمثلت في مبادرات “رمضانك روحانية وترجمة”، و “مكتبتي العامرة”، و “فليتنافس المتنافسون”، و “إنعاش صفحات الكتاب”، و “مبرمجات بلا حدود”، و”مهارات سوق العمل”، و “أساسيات الديكور”، و”عطاء وابتسامة”، و “تطوير الذات”.

وبينت أن هذه المبادرات هدفت للأسهام في خدمة المجتمع وربط أفراده والخريجين والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بمنظومة تعليمية خدمية ومجتمعية واحدة تحقق تطلعات ورغبات المشاركين وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق النمو والتقدم المستدام.