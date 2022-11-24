جامعة الملك خالد تختتم مشاركتها في مؤتمر الشراكات المستدامة بالرياض

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اختتمت جامعة الملك خالد اليوم مشاركتها بمعرض التقنيات والابتكارات الواعدة المقام على هامش مؤتمر الشراكات المستدامة، ونظمته وزارة التعليم في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض لمدة يومين، وذلك تحت شعار ” البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر”.

وتأتي مشاركة الجامعة لإبراز جهودها في مجالات البحث والابتكار، بالإضافة إلى استعراض وعقد الشراكات الداعمة لها، حيث قدمت الجامعة خلال المعرض نبذة تعريفية حول عدد من برامجها البحثية، وبراءات الاختراع، وكذلك منتجات ومراكز بحثية، إضافة إلى الاتفاقيات والشراكات الصناعية.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني أن الجامعة خرجت بعدد من المعطيات الجيدة خلال مشاركتها في المعرض من حيث تبادل الخبرات والتجارب مع الجهات المشاركة، إلى جانب التعريف بمنتجات الجامعة البحثية، مشيدًا بجهود وزارة التعليم في تنظيم المؤتمر ونوعية مستهدافته.

فيما عقدت الجامعة – خلال مشاركتها في المعرض- اتفاقية تعاون للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم تنمية الإنسان في منطقة عسير مع شركة إسمنت الجنوبية، إضافة إلى عرضها عدد من منتجاتها البحثية التي تستهدف دعم مجالات الصحة ورفاهية المجتمع، والاستدامة البيئية والزراعية وتعزيزها، وكذلك مجالات المواد الذكية والمبتكرة وتقنياتها.

كما جرى – خلال المعرض- تقديم نبذة تعريفية لزوار جناح الجامعة حول أبرز منتجاتها البحثية، التي تناولت ابتكار إنتاج الكربون المنشط من مخلفات زراعة الأرز الحساوي، الذي يهدف إلى دعم الاستدامة البيئية من خلال تحويل الكتلة الحيوية التي يتم إنتاجها كمخلفات لنبات الأرز الحساوي إلى منتج قيِّم وفعال في تحلية المياه ومعالجة الملوثات البيئية والصناعية، إضافة إلى ابتكار يدعم الصحة ورفاهية المجتمع؛ يتمثل في لقاح حمى الوادي المتصدع، الذي يعتمد في تفاصيلة على تقنية إنتاج لقاح الوحدات الجزئية من سطح الفايروس وبروتين آخر لينتج عنه مناعة.

وفي مجال دعم الاستدامة البيئية والزراعية وتعزيزها قدَّمت الجامعة ابتكار خلية النحل الذكية التي تُصنع من مواد نانونية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وهي صديقة للبيئة وغير قابلة للاحتراق، وتتميز بخفة وزنها وتعقيمها، وكذلك عزلها الحرارة وإرسالها جميعَ المعلومات الحيوية، إضافة إلى عرض ابتكار برنامج “مايك” لتحليل الخصائص الذي يهدف إلى دعم رفاهية المجتمع من خلال استخدام التقنية في مساعدة الباحثين في أثناء عمليات حساب وتحليل معلومات الحماية من الإشعاعات المختلفة.

يذكر أن الجامعة أجرت – خلال مشاركتها في المعرض- عددًا من المفاهمات مع عدد من الجهات للتعاون في العديد من المجالات التي تنبثق من محور انعقاد المؤتمر المتمثلة في “الشراكات المستدامة”.