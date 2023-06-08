جامعة الملك خالد تختتم معرضها الأول للتهيئة لسوق العمل

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اختتمت جامعة الملك خالد – اليوم – فعاليات المعرض الأول للتهيئة لسوق العمل تحت شعار “KKU EXPO 2023” محققًا تسجيل أكثر من 16 ألف مستفيد ومستفيدة ، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في المدينة الجامعية بالفرعاء.

وأسهم المعرض في تمكين الطلاب والطالبات الباحثين عن فرص تدريبية ووظيفية من التواصل المباشر مع 45 جهة ما بين مؤسسات حكومية وأهلية، والتوسع في التدريب المهني المتوائم مع متطلبات برنامج تنمية الموارد البشرية، وتزويد الدارسين بالمهارات المهنية والخبرات اللازمة لسوق العمل من خلال 12 جلسة حوارية تتمحور حول سوق العمل ومتطلباته المستقبلية، كما تناولت المهارات المطلوبة والتجارب الناجحة، إضافة إلى 36 ورشة عمل تدريبية قدمها عدد من رواد سوق العمل وممثلو الجهات والشركات المشاركة، استفاد منها 3804 طلاب وطالبات، إلى جانب 40 جلسة استشارية، شهدت حضور 764 مستفيداً، تناولت عددًا من الموضوعات المتعلقة بسوق العمل وصناعة الفرص فيه.

وسعت جامعة الملك خالد خلال المعرض إلى توفير بيئة جاذبة للشركات لفتح فروعها في منطقة عسير والتعاون في مجال التدريب والتوظيف، مع رعاية ودعم المشاريع الابتكارية والريادية، وإيجاد فرص للاستثمار في مشاريع الجامعة والمشاريع الناشئة في عسير.

وشهد المعرض توقيع 15 اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وعدد من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة؛ بهدف التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تأهيل الطلاب والطالبات بالمهارات الأساسية والخبرات اللازمة لسوق العمل السعودي، ورفع مستوى جاهزية الطلاب والطالبات؛ للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.