جامعة الملك خالد تدرِّب أكثرَ من 100 مستفيدٍ على تربية النحل وإنتاج العسل

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نظَّمَت جامعة الملك خالد -ممثلة في وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل-أمس، دورة تدريبية تحت عنوان “أساسيات تربية النحل”، استفاد منها أكثر من 100 شخص من مربي النحل.

وأوضح مدير وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة الدكتور حامد القحطاني،أن الدورة اشتملت على محاضرات نظرية متخصصة في مجال تربية النحل،وتجارب عملية في المختبرات التجريبية والخاصة بالتشريح ومنتجات النحل،إلى جانب الكشف عن جودة العسل وأمراض النحل،وكذلك التدريب على جميع العمليات النحلية في منحل التدريب بالجامعة.

وركَّزت الدورة على آليات تطوير صناعة النحل ومنتجاته من خلال الأبحاث الأساسية والتطبيقية والتدريب والإرشاد ونقل التقنيات الحديثة،بالإضافة إلى تقديم الاستشارات للنحَّالين والجهات ذات العلاقة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعيات التعاونية،وتدريب وإرشاد النحالين،وتنمية مداركهم العلمية،ورفع قدراتهم المهنية.

يذكر أن وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بجامعة الملك خالد حققت منذ إنشائها 5 جوائز عالمية تمثَّلت في المركزين الأول والثاني لأفضل عسل خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية العربية لتربية النحل،والمؤتمر الخامس عشر لجمعية النحَّالين الآسيوية خلال عام 2019م،كما حصلت على المركز الثالث لأفضل عسل بالمؤتمر الدولي الثاني (أفريكا بي إكسبو) الذي أقيم أيضًا في عام 2019م في تونس،إضافة إلى تحقيقها جائزتين في مسابقة باريس الدولية 2023م لأفضل عسل في العالم.