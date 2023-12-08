جامعة الملك خالد تطلق مبادرة “المرأة والطفل” بالمجاردة

المناطق_واس

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في الكلية التطبيقية بمحافظة المجاردة، مبادرة “المرأة والطفل” بالتزامن مع انطلاق فعاليات المهرجان السياحي والشتوي بالمحافظة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بالمجاردة الدكتورة مها بنت محمد الشهري، أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات ذات قيمة وأثر للمرأة والطفل بالمحافظة، سعيًا إلى تنمية وتمكين مجتمع مبني على المشاركة الفاعلة والحقيقية لفئاته المستهدفة، من خلال برامج تمكين المرأة والطفل والعمل على تنفيذ الأهداف الإنمائية.

وتتضمن المبادرة على تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية للمرأة والطفل، وتشمل التدريب المهني والمساعدة في إيجاد فرص العمل وتعليم الأمهات ورعاية الطفل وتعزيز الصحة النفسية والجسدية، إلى جانب إقامة العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية حول قضايا المرأة والطفل، وتوفير خدمات استشارية، كذلك تقديم برامج للأطفال تعزز مهاراتهم الاجتماعية والنفسية والتعليمية.