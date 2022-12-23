جامعة الملك خالد ومجمع الملك سلمان يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية

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نظمت جامعة الملك خالد بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمس الخميس، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من هذا العام، وذلك تحت شعار “مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية”، بمسرح مركز الاحتفالات بالمدينة الجامعية بالقرعاء.

وثمّن معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، في كلمة خلال الحفل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة اللغة العربية انطلاقًا من أهميتها التي جعلتها أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بدور مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجهوده الكبيرة في هذا الاتجاه على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدًا على أن جامعة الملك خالد جزء من المنظومة الوطنية التي تهتم باللغة العربية وتوليها العناية والاهتمام وتعمل جاهدة على خدمتها وتطويرها وتيسير تعليمها وترسيخ قيمها.

وأوضح معاليه أن الجامعة لديها العديد من أقسام اللغة العربية التي تضم مختصين في جميع التخصصات الدقيقة للغة العربية وأسماء علمية متميزة ذات أهمية على خارطة الثقافة الوطنية وعلى مستوى المشهد العربي والعالمي، ووحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها التي يدرس بها الآن أكثر من 400 طالب من 75 جنسية من حول العالم، بالإضافة إلى منصات إلكترونية لتعليم اللغة العربية، ووحدة للترجمة تسهم بدورها في خدمة اللغة العربية.

واشتمل الحفل على ندوة علمية بعنوان “مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية”، التي تناولت أربع أوراق علمية، شملت “اللغة جسر حضارة لا ينتهي”، للدكتور عبد الله بن عويقل السلمي، و”تعزيز القيم الإنسانية المشتركة في النصوص العربية” للدكتورة نوال الثنيان، كما استعرض الدكتور عبد الرحمن المحسني ورقة علمية بعنوان “التحديات الرقمية للعربية وآفاق تعزيز استمرارية اللغة في بناء الحضارة والثقافة الإنسانية”، فيما قدمت الدكتورة سهام العبودي ورقة علمية بعنوان “صور من تأثير الأدب العربي في الأدب الفارسي”، وأدار الندوة الدكتور أحمد آل مريع.

وأبان عميد كلية العلوم الإنسانية الدكتور خالد أبوحكمة أن مناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تمثل فرصة كبرى للتناول العلمي الموضوعي قدر الإمكان لقضايا اللغة عامة، واللغة العربية خاصة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تعد فرصة حقيقية للفت الانتباه والتذكير بالعمل الجاد على اللغة، منوهًا بأنها فرصة أيضا لدعوة المتخصصين إلى ورش عمل جماعية تمتد طيلة العام؛ لإنجاز مشاريع كبرى حقيقية تخدم اللغة العربية قي كل الجوانب، مشيدًا بدعم واهتمام القيادة الرشيدة باللغة العربية في جميع المجالات، لافتًا النظر إلى أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعد أحد الكيانات التي قدمتها قيادتنا الرشيدة لخدمة اللغة، ووضعت له أهدافًا كبرى ممتدة للانفتاح على العلوم والمعارف والأمم والشعوب المختلفة.

وتضمن الحفل معرضًا فنيًّا إبداعيًّا نظمته طالبات كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة، الذي تم خلاله استعراض عدد من الأعمال الفنية التي خُطت فيها أبجدية “لغة الضاد” على الأقمشة واللوحات، بالإضافة إلى توظيف حروف اللغة العربية في تجميل أزياء الأطفال؛ لتسليط الضوء على واحد من مجالات الفنون التي أسهمت في توظيف أبجدية اللغة، بالإضافة إلى تنوع زخرفات الحروف والخطوط العربية.

وفي ختام الحفل كرم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، وممثل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور فهد العليان المشاركين في الندوة العلمية، والحاصلين على الجوائز الدولية من منسوبي الجامعة في مجال اللغة العربية للعام 2022، إضافة إلى تكريم الفائزين في المسابقة الطلابية.