جامعة الملك سعود تحتفي باليوم الوطني الـ 93

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احتفت جامعة الملك سعود برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر, باليوم الوطني الـ ٩٣، من خلال حفل ومعرض مصاحب في البهو الرئيس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعدد من منسوبي وطلبة الجامعة.

وتضمن الحفل قصيدة وطنية اعتزازاً وافتخاراً بالوطن وهويته وعراقته، وعرض فيلم تاريخي لأبرز الإنجازات لكل عهد من ملوك المملكة رافقه عرض أدائي من طلبة الجامعة، ثم أوبريت غنائياً بعنوان (نحلم و نحقق)، مختتماً العرض بكلمة سمو ولي العهد، عن أحلام الشعب السعودي الطموح، تلاه تكريم معالي رئيس الجامعة الفائزين بالمسابقة الفنية للرسم والتصوير (نحلم ونحقق).

وافتتح الدكتور العمر، المعرض المصاحب، مبتدئاً مع أبنائه طلبة جوالة الجامعة برفع راية التوحيد في سماء جامعة الملك سعود، وتضمن المعرض أركاناً تحكي معاني جوهرية وتاريخية لعراقة المملكة، منها وثائق تاريخية شاركت بها الجمعية التاريخية السعودية، إلى جانب عروض للإنجازات النوعية في كافة المجالات العلمية والصحية والإنسانية والتطوعية التي حفلت بها الجامعة من إداراتها ووحداتها، واستعراض بعض من براءات الاختراع لطلبة الجامعة كالعصا البيضاء الناطقة لفئة المكفوفين وبعض الأبحاث العلمية، وإبراز أهم الإنجازات الرياضية لطلاب وطالبات الجامعة على المستوى المحلي والخليجي والعربي، وركناً فنيّاً يعرض أبرز اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية التي شارك بها طلبة ومنسوبو الجامعة في المسابقة الفنية للرسم والتصوير وعدد من اللوحات الفنية المرسومة بطريقة برايل.

واكتملت مراسم الاحتفال بإحياء الموروث الشعبي من خلال أداء العرضة السعودية.