جامعة الملك سعود تحقِّق بطولة اختراق الضاحية للجامعات السعودية المقامة بجامعة جازان

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حقَّقت جامعة الملك سعود بطولة اختراق الضاحية للجامعات السعودية التي اختتمت أنس بمدينة جيزان، بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن موسمه الثالث عشر، واستضافتها جامعة جازان، فيما حققت جامعة الملك خالد المركز الثاني، وجامعة القصيم المركز الثالث، وجامعة جازان المركز الرابع، وجامعة الجوف المركز الخامس.

‏ وفي السباق الفردي حقق العداؤون إسماعيل موسى عبدالرحمن، ومحمد وليد اليحيى، وأبو بكر إسحاق من جامعة الملك سعود المراكز الثلاثة الأولى.

‏ وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني- بحضور وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، وعميد شؤون الطلاب بجامعة جازان الدكتور يحيى فقيهي، ومدير البطولة الدكتور عبدالإله صلوي- الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الفرق والفرد، حيث سلمت الدروع والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز، وتم تكريم حكام البطولة.