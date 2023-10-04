جامعة الملك سعود تستقبل رائدة الفضاء الأمريكية الدكتورة انا فيشر

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زارت جامعة الملك سعود اليوم رائدة الفضاء من وكالة ناسا الأمريكية الدكتورة انا فيشر والوفد المرافق لها , في إطار زيارتهم الحالية للمملكة , حيث كان في استقبالهم معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن محمد العمر وعدد من المسؤولين .

وشملت زيارة رائدة الفضاء الأمريكية والوفد الزائر , كلية العلوم وتحدثت عن مسيرتها المهنية في وكالة ناسا وتجربتها في برنامج مكوك الفضاء ومحطة الفضاء الدولية وكبسولة أوريون التي تم تطويرها لنظام الإطلاق القضائي التابع لناسا.

وقدمت عرضاً مصوراً عن رحلتها والمهمة التي كلفت بها مع طاقم المكوك الفضائي لاستعادة قمرين صناعيين إلى الأرض، مشيرة إلى أنها إحدى خريجات أول دفعة للنساء في الولايات المتحدة عام 1978 بوصف المرأة جزءً مهما في مختلف المجالات اليوم إن لم تكن جميعها، وليس فقط علوم الفضاء.

وقالت :” سنحت لي الفرصة بزيارة الرياض في 2012 في اجتماع منظمة مستكشفي الفضاء ASE وإن التطور الذي حدث خلال الفترة القصيرة مذهل”، مشيرة إلى التجربة الثرية التي قام بها رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني”

وأضافت :” المستقبل باهر للمملكة العربية السعودية وندرك بأن جامعة الملك سعود ستواصل مسيرتها وتتقدم في التصنيفات العالمية على مستوى الجامعات والتطورات التي حدثت خلال السنوات الماضية” .