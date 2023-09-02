جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي “ABET” لكليتَي الهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات في رابغ

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حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي “ABET”؛ لكليتَي الهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات برابغ؛ وذلك من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة 6 سنوات.
يأتي حصول الكليتين على اعتماد “ABET”، تأكيداً لجودة البرامج العلمية لأقسام وتوافقها مع متطلبات العمل الدول، حيث يمثل هذا الاعتماد شهادة دولية تعطي ثقلاً علمياً مرموقاً واعترافاً دولياً بجميع أنحاء العالم بخريجي الكليات الحاصلة على ذلك الاعتماد؛ مما يرفع مستوي الجودة وتطبيق المعايير الدولية المطلوبة للاعتماد بمنتهي الدقة.
وأكّدت رئيسة الجامعة المكلّفة الدكتور هناء النعيم، أن تحقيق كلية الهندسة وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بفرع رابغ، تجديد الاعتماد الأكاديمي له أثره الكبير في تعزيز جودة مخرجات الكليتين؛ مشيدةً بكل ما بذله فريق العمل لضمان جودة الممارسات الأكاديمية وتوافقها مع المعايير العالمية.
وبيّنت أن الاعتماد الدولي يعين الكليتين للسير بخطى أكثر ثباتاً لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الجامعة في العملية التعليمية والبحثية، وبالتالي تحقيق الأثر المنشود في بناء الإنسان وخدمة هذا الوطن العزيز، وتحقيق رؤية السعودية 2030.