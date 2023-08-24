جامعة الملك عبدالعزيز تختتم “ملتقى الإرشاد الجامعي” للطلاب والطالبات المستجدين

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اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم، فعاليات “ملتقى الإرشاد الجامعي” لعام 1445هـ الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الذي يضم معرض تعريفي للعمادات والكليات والمراكز، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وأكدت رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم على أهمية الملتقى، ودوره في تعريف الطلاب والطالبات بالتخصصات العلمية، واللوائح والأنظمة الجامعية، والأنشطة والبرامج غير الصفية التي تنظمها الجامعة.

وشهد الملتقى خلال أيامه الأربع حضور قرابة 8 آلاف طالب وطالبة وتعريف الطلاب والطالبات بالتخصصات العلمية والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة طيلة العام الدراسي، إضافة إلى اللقاءات الإرشادية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد أن الملتقى حقق أهدافه الرامية إلى تهيئة الطلاب والطالبات من كافة الجوانب الإدارية والأكاديمية والاجتماعية وتقديم صورة متكاملة عن الجامعة وما تقدمه لهم من جوانب علمية وفكرية وخدمات الأمر الذي سينعكس عليهم ويسهم في رفع مستواهم الأكاديمي والمعرفي والمهاري.