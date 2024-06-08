جامعة الملك عبدالعزيز تضع 6 عوامل أساسية لإنجاح تطبيق الواقع الافتراضي الانغماسي

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حققت جامعة الملك عبدالعزيز ريادة بحثية عالمية في مجال الواقع الافتراضي الانغماسي؛ والمبني على منظومة سداسية متكاملة لتفعيل دور هذا الواقع وتطبيقاته في مجال التعليم العالي بالجامعات.

وأوضح القائم بالدراسة البحثية عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور بدر بن سلمان السليمان؛ أن النموذج المقترح في الدراسة تضمن 6 عوامل أساسية من شأنها الإسهام في نجاح تطبيق الواقع الافتراضي الانغماسي في التعليم العالي، وإيجاد الحلول الناجحة لمواجهة التحديات التي قد تواجه تطبيق الواقع الافتراضي الانغماسي في الجامعات.

يذكر أن هذه الدراسة العلمية تم نشرها في مجلة Interactive Learning Environments والمصنفة في قمة أفضل 7% عالمياً في مجال الأبحاث التربوية وفق إحصائيات قاعدة بيانات Web of Science (ISI سابقاً) والتابعة لمؤسسة Clarivate الرائدة في مجال تصنيف البحوث وقياس أثرها على مستوى العالم، إلى جانب تصدر المجلة في المجال التربوي أيضاً؛ قائمة أفضل 2% من المجلات العالمية في التخصص وفق قاعدة بيانات Scopus ذات السمعة العالمية في التصنيف وقياس أثر الأبحاث عالمياً.