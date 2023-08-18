جامعة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى الإرشاد الجامعي للطلبة المستجدين

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تطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب “ملتقى الإرشاد الجامعي” للطلاب والطالبات المستجدين 1445هـ، برعاية رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم وذلك يوم الاثنين المقبل ويستمر أربعة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وخصصت اللجنة المنظمة للملتقى يومي الاثنين والثلاثاء للطلاب، ويومي الأربعاء والخميس للطالبات ، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساءً.

ويشمل الملتقى أجنحة للعمادات والكليات والمراكز والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة كما يشمل على العديد من اللقاءات الإرشادية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد أن الملتقى يعد فرصة للطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعة، حيث يهدف إلى تعريف الطلاب بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات والأقسام العلمية، بالإضافة للخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية، لتهيئة الطلاب للعام الدراسي 1445هـ، ولتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم.