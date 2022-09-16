جامعة الملك عبدالعزيز تقرر تحويل بعض البرامج الحضورية لنمط التعليم عن بعد

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أعلنت ‫جامعة الملك عبدالعزيز عن بدء تحويل بعض البرامج الحضورية ‏إلى نمط التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول 1444هـ مع استمرار عقد الاختبارات الدورية والنصفية والنهائية حضوريا.

وفي إنفوجراف إرشادي أوضحت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل مقررات السنة التمهيدية والسنة التحضيرية، وذلك تنظيما لسير العملية التعليمية، ثم تغيير نمط الدراسة في بعض البرامج من حضورية إلى تعليم عن بعد (بلاك بورد BB).

وبينت الجامعة أن النظام الجديد لبعض طلاب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الأول، مع استمرار عقد الاختبارات الدورية والنصفية والنهائية حضوريا وذلك للفئات التالية:

ـ طلبة السنة التمهيدية أو الأولى في كليات القبول المباشر.

ـ طلاب وطالبات السنة التحضرية المسار الإداري والإنساني بفرع رابغ.

ـ بعض الكليات حسب ما يقر من إدارة الجامعة ويتم إبلاغ الطلبة من أقسامهم العلمية.

ـ على الطلاب والطالبات مراجعة جداولهم الدراسية على أودس بلس حيث أن وجود الرمز (BB) في خانة المبنى يؤكد أن المقرر قد تحول إلى نمط الدراسة عن بعد (بلاك بورد BB).