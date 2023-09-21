جامعة الملك عبدالعزيز تنظم لقاء بعنوان طالب الإعلام وصناعة الأفلام

المناطق_مكة

نظمَّت كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمس, لقاءً بعنوان “طالب الإعلام وصناعة الأفلام”، وذلك بالقاعة الرئيسة بمركز الملك فهد للبحوث الطبية.

ويهدف اللقاء إلى التعرف على أحد أهم المهرجانات السينمائية في المملكة، واستعراض أهم أعمال الطلاب والطالبات بقسم الإنتاج المرئي والمسموع ومشاهدة إنجازات الخريجين والخريجات في مجال صناعة الأفلام كونها تشهد نموًا متصاعدًا وحضورًا كبيرًا.

وأشار عميد كلية الاتصال والإعلام المكلف الدكتور أيمن بن ناجي باجنيد، أن الكلية أعادت هيكلة أقسامها العلمية وعكفت على برامجها الأكاديمية لتكون عنصرًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق التطلعات المناطة بها، مبينًا بأن الكلية تعد رافدًا لصناعة الإعلام في المملكة وستكون حاضنة وراعية للمواهب الشابة في صناعة الأفلام ورواية القصة الوطنية للعالم من خلال تدشين المرحلة والفصل الجديد في صناعة الإعلام.

شهد اللقاء تكريم العديد من الفائزين والفائزات من طلبة الكلية، حيث حصل خريج الكلية بقسم الإنتاج المرئي والمسموع الطالب عبدالله الهجن، على جائزة من مهرجان أفلام السعودية في الفلم الذي قدمه بعنوان “توريت”، كما تم تكريم الطالبات جوانا محمد، وريم حلس، وسدين عبدالباقي، نظير فوز فلم “الخيط الأخير” على جائزة في مسابقة تحدي صناعة الأفلام في 48 ساعة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، إضافة لتكريم الطلاب المشاركين على مستوى الجامعة في برنامج “الملف”، وذلك بالتعاون مع المركز الإعلامي للتعريف بكليات الجامعة.