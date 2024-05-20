جامعة الملك عبدالعزيز تنظم ملتقى “باحثون 6” لطلاب وطالبات الدراسات العليا

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نظمت جامعة الملك عبدالعزيز بمقرها اليوم، ملتقى طلاب الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعنوان “باحثون 6″، وتستمر فعالياته ليومين، يتم من خلالها تخصيص 6 جلسات علمية تناقش 32 أطروحة بحثية متنوعة.

وأوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور زيني بن طلال الحازمي أن الملتقى شهد في نسخته الحالية 111 مشاركة، وبلغ عدد الأوراق العلمية المقدمة 32 ورقة و 20 ملصقاً علمياً شاركت فيها كليات أخرى بأربع مشاركات متنوعة، مبيناً أن هدف الملتقى هو تشجيع طلبة الدراسات العليا وإتاحة الفرصة لهم لتقديم نتاجهم العلمي في إطار علمي نقدي، وتطوير مهاراتهم البحثية والعلمية، وتطوير قدراتهم في العرض والإلقاء، والتعرف على أبحاث متنوعة ومختلفة من جميع التخصصات، وتمكينهم من حضور دورات تدريبية وورش عمل متنوعة.