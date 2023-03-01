جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تشارك في ملتقى بيبان 23

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تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” في الملتقى الريادي “بيبان 23″، الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس القادم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”.

وتأتي مشاركة “كاوست” في الملتقى لتحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال، وتشجيع مهارات مثل حل المشكلات والتفكير النقدي والعمل الجماعي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التي تركز على التكنولوجيا، كما تعمل على تحفيز الابتكارات ونشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ من خلال التركيز بصورة خاصة على أبحاث استراتيجية ذات أهمية عالمية تنحصر في أربعة مجالات؛ هي : الطاقة، والغذاء، والماء، والبيئة.

وسيتضمن ملتقى بيبان 23، 9 أبواب تأخذ الزائر في رحلة ريادية شاملة؛ وهي : باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التجارة الإلكترونية، وباب الابتكار، وباب التمويل، وباب السوق، وباب الامتياز التجاري، وباب الشركات الناشئة، وباب التمكين.

يُذكر أن ملتقى بيبان 23 يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.