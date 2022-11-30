جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. إليك رابط التقديم

المسميات الوظيفية

1.مدير الإستراتيجية والتخطيط

المؤهلات والمتطلبات

-بكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو المالية أو أي مجال ذي صلة، ماجستير في إدارة الأعمال هو ميزة إضافية مع تفضيل الدكتوراه.

-ما لا يقل عن 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في قطاع التخطيط الاستراتيجي للشركات.

-خبرة تقدمية في العلاقات والشراكات الاستراتيجية.

2- قيادة الابتكار التكنولوجي

المؤهلات والمتطلبات

-درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو هندسة الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية أو التخصصات ذات الصلة.

-خبرة أكثر من 8 سنوات في التكنولوجيا في مختبرات الابتكار أو مرافق البحث أو تكنولوجيا المعلومات.

-مهارات ممتازة في التحدث والعرض والكتابة باللغة الإنجليزية.

-مفاهيم قوية للأطر الرشيقة والنماذج الأولية السريعة والتصميم التكنولوجي ومنهجيات الابتكار.

-يقود عملية تحديد وتقييم القدرات والتقنيات الرقمية الجديدة والمبتكرة.

-يقيم التقنيات الجديدة من خلال التجارب العملية وورش العمل.

-يستكشف المفاهيم الجديدة والأفكار غير المثبتة في بعض الأحيان لتحديد الاستخدام المحتمل على المدى القريب أو الطويل.

-يصوغ ملفًا تكنولوجيًا ناشئًا من شأنه أن يضع الأساس لبنات البناء المستقبلية.

-يحدد ويبحث ويدافع عن أجندة التكنولوجيا الناشئة أو خارطة الطريق.

-يحافظ على اهتمام عميق بأحدث التقنيات والمنتجات الحالية والناشئة.

-يرعى وينظم تحديات الابتكار وفعاليات الهاكاثون لحشد مشاركة المجتمع والشركاء.

3- مدير الصحة والسلامة

المؤهلات والمتطلبات

-درجة البكالوريوس في الصحة والسلامة المهنية أو الانضباط المتعلق بالهندسة ، ويفضل درجة الماجستير في الصحة والسلامة.

-من المستحسن الحصول على شهادة دولية في الصحة والسلامة والبيئة (أي ISO 45001: 2018 مدقق رئيسي ، CSP ، NEBOSH).

-خبرة 6 + سنوات خبرة في دور مماثل.

-معرفة قوية في حوكمة الصحة والسلامة والامتثال.

-تعزيز أهمية الصحة والسلامة والبيئة المهنية ، وإنشاء ثقافة تدمج الصحة والسلامة في جميع وظائف تطوير Beacon.

-بمثابة جهة الاتصال الأساسية بشأن قضايا الصحة والسلامة والبيئة داخل Beacon Development.

-تطوير وتنسيق وتنفيذ سياسات وإجراءات الصحة المهنية لتعزيز وضمان السلامة الفعالة في جميع مشاريع تطوير المنارات ، مع ضمان التوافق والاتساق مع أنظمة وسياسات وبروتوكولات الصحة والسلامة في جامعة الملك عبدالله.

-قيادة تنفيذ نظام إدارة الصحة والسلامة منارة.

رابط وطريقة التقديم

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